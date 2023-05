DFB-Team: Diesen Überraschungsspieler hat Flick auf der Liste

Der DFB-Coach fügte lobend an: „Das ist ein Verein, der das sehr, sehr gut macht in der Premier League. Mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, spielen sie sehr erfolgreich. Der Trainer macht einen hervorragenden Job. Ich war einmal dabei. Da ist alles auf den Fußball ausgelegt. Es macht Spaß, sich mit ihnen zu unterhalten. Das ist eine Sache, die uns auch guttut.“

Flick beobachtet Janelt genau

Der Bundestrainer fügte an: „Er ist dort einer der Führungsspieler. Wir haben uns mit seinem Trainer unterhalten. Man muss einfach sagen, in der Premier League so zu spielen, ist in Ordnung.“