Auf welche DFB-Stars Flick jetzt setzen muss

Beim 3:3 im Test gegen die Ukraine hat das DFB-Team einmal mehr enttäuscht. Viele Stars liefen ihrer Form hinterher und standen neben sich. Allen voran David Raum und Nico Schlotterbeck zeigten schwache Leistungen, aber auch Matthias Ginter, Leon Goretzka und Leroy Sané spielten nicht gut.

„Das Spiel zeigt auch die Verfassung der Mannschaft“, resümierte Bundestrainer Hansi Flick, der nach nur drei Siegen aus den vergangenen neun Spielen immer mehr in die Kritik gerät. „Man merkt, dass die Mannschaft nicht die breite Brust hat. Daran müssen wir weiter arbeiten. Wir wissen, dass es ein Prozess ist.“

Klar ist: Flick sieht das Experiment mit Dreierkette und einer Doppelspitze noch nicht als gescheitert an, will auch am Freitag in Warschau gegen Polen mit der neuen Taktik testen. „Wir brauchen ein weiteres System“, begründete der DFB-Coach, der nach einer guten Stunde gegen die Ukraine auf ein 4-3-3 umstellte.

Gündogan neben Kimmich

In den kommenden beiden Testspielen gegen Polen und Kolumbien wird es allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit Veränderungen geben. SPORT1 zeigt, welche Stars sich aufdrängen:

Ilkay Gündogan: Der 32 Jahre alte Routinier stößt am Mittwoch als frisch gebackener Triple-Sieger zum DFB-Team. Als tragende Säule im Spiel von Startrainer Pep Guardiola führte der Ex-Dortmunder Manchester City zum Champions-League-Titel gegen Inter Mailand (1:0). Gündogan kommt mit viel Selbstvertrauen.

Gerade das tut der gebeutelten deutschen Mannschaft gut. Gündogan könnte sofort als „Achter“ an der Seite von Joshua Kimmich auflaufen. Er ist in seiner Blütezeit. Nicht wenige Fans und Experten fordern, dass Flick sein Team für die Heim-EM um Gündogan herum aufbaut.

„Kai ist Weltklasse!“

Kai Havertz: Der Chelsea-Star wurde gegen die Ukraine zur Pause eingewechselt und wendete die Blamage ab. Einen Treffer erzielte er nach starker Solo-Vorarbeit selbst und holte zudem den Elfmeter zum 3:3 raus. „Dank Kai haben wir noch ausgeglichen“, hob Flick den gebürtigen Aachener als einzigen Kicker heraus.

Von SPORT1 bekam er als einziger DFB-Akteur die Note 2. Bei der WM in Katar fiel er noch halbwegs positiv auf, traf im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica (4:2) doppelt. In der Doppelspitze neben dem klassischen Neuner Niclas Füllkrug kann er eine interessante zusätzliche Komponente reinbringen. Füllkrug schwärmt: „Kai ist weltklasse!“

Jamal Musiala: Ihm gehört die Zukunft! Machte die Bayern in allerletzter Minute noch zum Deutschen Meister und ist demnach mit breiter Brust zum DFB nach Frankfurt gereist. Gegen die Ukraine wurde er erst in der 62. Minute eingewechselt, fiel aber sofort positiv auf. Hatte ein paar gute Einzelaktionen und setzte zudem Sané gut in Szene. Will Flick die Fans mitnehmen, muss das Mega-Talent spielen!

Can als klarer Sechser im neuen System

Florian Wirtz: Neben Musiala der zweite junge Hoffnungsträger für die EM. Der Leverkusener spielt im Verein auf Top-Niveau und wurde zum Europa-League-Talent der Saison gekürt. Nach seiner schweren Knieverletzung kämpft sich der 20-Jährige gerade auch beim DFB ran. Beim Belgien-Test in Köln (2:3) im März nahm ihn Flick nach schwacher Leistung nach nur 32 Minuten raus - ein Denkzettel! Davon hat sich der Offensiv-Star erholt. Er brennt auf Einsätze!