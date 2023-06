DFB-Team: Hummels, Boateng und Co. - als 2009 Deutschlands Stern aufging

Als am 26. Juni 2009 um kurz nach 22.30 Uhr Schiedsrichter Björn Kuipers abpfiff, gab es bei der deutschen U21-Nationalmannschaft kein Halten mehr.

Auf dem Platz lagen sich die Spieler und Verantwortlichen in den Armen. Die Freude war grenzenlos. Als Kapitän Sami Khedira anschließend die Trophäe in den Nachthimmel von Malmö streckte, war allen Akteuren bewusst: Sie sind als erste deutsche Auswahl U21-Europameister.

Im Finale schlug das Team von Trainer Horst Hrubesch England souverän und deutlich mit 4:0. Nach den Treffern von Gonzalo Castro (23.) und Mesut Özil (48.) schnürte Stürmer Sandro Wagner binnen fünf Minuten einen Doppelpack (79., 84.). Dank seiner Tore in der Schlussphase war der U21 der Titel nicht mehr zu nehmen.

EM-Tiel nach dem Motto „Wir sind Helden“

Nach dem Abpfiff und der Pokalübergabe kam der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger in die Kabine und gratulierte dem Team. Er bedankte sich mit heiserer Stimme bei den Spielern und sagte: „Wir alle sind sehr stolz auf euch.“

Zum anderen war der Leitspruch der Truppe über das Turnier hinweg „Wir sind Helden“. Aufhänger war das Lied „Helden gesucht“ des Sängers Thomas Godoj, welches die Mannschaft häufig in der Kabine hörte. So auch nach dem Titelgewinn, als sich die Spieler Arm in Arm lagen und den Song lauthals mitsangen.