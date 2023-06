DFB-Team: Kaderbekanntgabe - Wen nominiert Flick zum Saisonende?

Zum Saisonende stehen für die deutsche Nationalmannschaft drei Länderspiele auf dem Programm.

Das Aufgebot für die Testspiele gegen die Ukraine (12. Juni, Bremen), Polen (16. Juni, Warschau) und Kolumbien (20. Juni, Gelsenkirchen) wird Bundestrainer Hansi Flick am Freitag, dem 2. Juni bekannt geben.

Der 58-Jährige hatte bereits im Frühjahr angekündigt, dass Routinier Thomas Müller auch für den Dreierpack im Juni nicht berücksichtigt wird. Offen ist, ob andere WM-Akteure wie Leroy Sané oder Niklas Süle, die bei den letzten Länderspielen im März ebenfalls gefehlt hatten, wieder dabei sind.

Es gibt allerdings auch Spieler aus dem erweiterten Kreis der Nationalmannschaft, die noch mit ihren jeweiligen Vereinen gefordert sind. So stehen sich Ilkay Gündogan (Manchester City) und Robin Gosens (Inter Mailand) im Champions-League-Finale am 10. Juni in Istanbul gegenüber.

DFB-Kader kommt am 7. Juni zusammen

Seinen Kader wird Flick am 7. Juni im Teamhotel in Neu-Isenburg bei Frankfurt versammeln. Die Trainingseinheiten finden größtenteils auf dem DFB-Campus in Frankfurt statt, mit Ausnahme des Abschlusstrainings vor dem Polen-Spiel, das in Warschau stattfinden wird.

Besonders ist das Länderspiel am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine: Es wird das 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte sein. Mit den drei Freundschaftsspielen setzt das Flick-Team die Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft 2024 fort.

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar gewann die deutsche Mannschaft im März gegen Peru mit 2:0 und verlor gegen Belgien mit 2:3. Flick kündigte an, er wolle „auf dem aufbauen, was die Mannschaft in der zweiten Phase des Spiels gegen Belgien gezeigt hat“.