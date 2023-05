Frauen-WM: Nach Bayern-Zoff mit DFB! Schult "kann nur den Kopf schütteln"

„Man möchte als Spielerin von Anfang an dabei sein. Man möchte sich zeigen, man möchte sich in den Kader spielen“, erläuterte Schult.

Schult: Sinnbild für die Situation der Bayern-Männer

Allerdings passe die Situation „zu den ganzen Unruhen, die bei Bayern München im Männerbereich in dieser Saison waren“, brachte die Olympiasiegerin von 2016 vor. „Es ist blöd, dass sich das jetzt auch dahin überträgt. (…) Schade, dass so ein Thema vor der WM aufgemacht werden muss.“

Aber sie sieht darin auch ein Zeichen, dass es aktuell nicht stimmt bei den Münchnern. Früher umgab den Verein ein Nimbus der Unantastbarkeit. „Jetzt ist in dieser Saison unheimlich viel gebröckelt, sowohl auf dem Trainerposten als auch in der Geschäftsführung“, sagte sie zu SPORT1 . Dass daher der Reflex bestehe, mit Karl-Heinz Rummenigge wieder „zu den Wurzeln zurückzukehren , kann vermutlich jeder verstehen“.

Diese Unruhe in München scheint nun aber bis in die DFB-Truppe von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auszustrahlen. Die 55-Jährige will in Herzogenaurach den Grundstein zum dritten WM-Titel legen.

Heiße WM-Phase beginnt am 11. Juli

Am 11. Juli reisen die Vize-Europameisterinnen ans andere Ende der Welt. So hat der zweimalige Weltmeister genug Zeit, sich in seinem Basecamp in Wyong rund 90 Kilometer nördlich von Sydney bis zum ersten Vorrundenspiel am 24. Juli zu akklimatisieren.