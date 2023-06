DFB-Team: "Klares Ziel!" EM-Ansage von Thiaw

„Ich muss in der Mitte viel reden und habe neben mir Top-Leute“, sagte Thiaw, der als etwas überraschend zentraler Abwehrspieler in der Dreierkette an der Seite von Thilo Kehrer und Antonio Rüdiger verteidigte. „Vor allem Toni hat mir von Tag eins sehr geholfen.“

Am Dienstag möchte Thiaw in seinem alten Wohnzimmer in Gelsenkirchen gegen Kolumbien erneut von Beginn an auflaufen und seine Startelf-Ambitionen untermauern. Auf die Frage, ob er auch bei der Heim-EM in der Anfangsformation stehen könnte, sendete der Milan-Star eine Ansage: „Das ist ein klares Ziel für mich!“