Pleite in Polen! DFB-Team bleibt im Krisenmodus

„Es war Ergebnis her absolut enttäuschend“, sagte Flick in der ARD.“ In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen zu fahrig, hatten kein großes Tempo und kaum Torchancen. Wir haben den Ball zwar in den eigenen Reihen gehalten, aber wurden kaum zwingend. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert und Torchancen herausgespielt.“