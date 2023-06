Nationalmannschaft: Flick hat seine Chance vertan! Kommentar von SPORT1-Chefreporter Patrick Berger

So wird es nichts mit einem Sommermärchen 2.0!

Die deutsche Nationalmannschaft hat den dritten Test innerhalb von nur neun Tagen in den Sand gesetzt. Nach dem blamablen 3:3 gegen die Ukraine und dem 0:1 in Polen gab es nun eine bittere 0:2-Pleite gegen Kolumbien, das bei der WM in Katar nicht mal dabei war. Die Fans auf Schalke pfiffen das Team gnadenlos aus, vereinzelt gab es sogar erste „Flick-raus!“-Forderungen.