Völler stärkt Flick: "Richtig, dass Hansi die Zeit nutzt"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat Bundestrainer Hansi Flick gestärkt und gleichzeitig die Nationalspieler in die Pflicht genommen.

„Bis zur EM im eigenen Land ist noch ein Jahr Zeit, und es ist absolut richtig, dass Hansi Flick sie nutzt, um auch etwas auszuprobieren“, sagte Völler dem SID am Dienstag nach dem ernüchternden 3:3 (1:2) im Friedensspiel gegen die Ukraine.

Flicks Experiment mit der Dreierkette misslang im Bremer Weserstadion. Es würden natürlich hin und wieder Fehler passieren, diese gehörten zum Fußball dazu, so Völler. "Aber unabhängig vom System ist das Wichtigste: Wir müssen kompromissloser und fokussierter sein in den Zweikämpfen."

Mit Blick auf die Heim-EM 2024 formulierte der 63-Jährige eine klare Forderung. "Um eine gute EM zu spielen und um unsere Fans mitzunehmen, müssen wir jedes einzelne der noch verbleibenden Länderspiele genauso konsequent und vor allen Dingen so konzentriert angehen wie ein wichtiges Qualifikationsspiel", sagte der Weltmeister von 1990.

Dies soll mit einer stabileren Abwehr schon am Freitag (20.45 Uhr) in Warschau gegen Polen gelingen. „Wir haben wunderbare Kreativspieler in der Mannschaft, die sich viele Chancen erarbeiten – und auch treffen. Aber gleichzeitig bekommen wir zu viele Gegentore, teilweise aus dem Nichts, die dann wie gestern den Spielverlauf auf den Kopf stellen. Drei Gegentore sind einfach zu viel“, sagte Völler.