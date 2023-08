DFB: Parallelen zu Bayern? Flicks verstecktes Zeichen an Goretzka

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich spätestens seit den letzten Testspielpleiten in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) in einer handfesten Krise. Bis zur Heim-Europameisterschaft hat Bundestrainer Hansi Flick noch rund elf Monate Zeit, das DFB-Team wieder auf Strecke zu bringen.

Goretzka auch bei Bayern in zweiter Reihe

Nach SPORT1 -Informationen würde Tuchel seinen Mittelfeld-Star auch noch in diesem Transferfenster ziehen lassen, der 28-Jährige will hingegen weiter beim FC Bayern bleiben.

Zwar setzte Flick in zwei der letzten drei Testspiele auf Goretzka in der Startformation, zu überzeugen wusste der gebürtige Bochumer allerdings nicht. „Ich bin natürlich auch heute wieder sehr unzufrieden mit meiner Leistung. Es gab auch Situationen, in denen etwas gut war, aber in der Summe ist es viel zu wenig“, ordnete er nach dem Spiel seine Leistung ein. Ein deutliches Zeichen, dass auch er weiß, sich strecken zu müssen.