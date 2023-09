Bundestrainer? Die wenig überraschende Aussage von Ralf Rangnick

Ralf Rangnick hat aktuell wenig überraschend kein Interesse am vakanten Posten des Bundestrainers. In einem ORF-Interview antwortete der österreichische Nationalcoach am Montag mit einem klaren „Nein“ auf die Frage, ob er für eine Anfrage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bereitstehen würde.