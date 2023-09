DFB-Team: DFB-Comeback für Thomas Müller - Applaus trotz heftiger DFB-Blamage

Es war ein seltener Applaus an diesem Samstagabend in der Volkswagen Arena zu Wolfsburg. Die deutsche Nationalmannschaft brachte auch im Länderspiel gegen Japan eine enttäuschende Leistung auf den Rasen - und erntete für den peinlichen Auftritt beim 1:4 gegen die Asiaten ein regelrechtes Pfeifkonzert.

Ein kurzer lautstarker Applaus brandete dann in der 73. Minute aber doch noch auf. Thomas Müller feierte seit dem peinlichen WM-Auftritt in Katar sein Comeback in der Nationalmannschaft und kam unter Beifall der Zuschauer für den blassen Kai Havertz ins Spiel.