Flick lobt Müller: "Bereicherung für jede Mannschaft" - Bundestrainer erklärt Rolle von Bayern-Star

Die Länderspiele gegen Japan und Frankreich sind für Hansi Flick und den DFB von immenser Bedeutung. Wieder mit dabei in der Nationalmannschaft ist auch Thomas Müller, der für den angeschlagen abgereisten Niclas Füllkrug nachnominiert wurde.

Wie Bundestrainer Flick auf der Pressekonferenz vor dem Test gegen Japan erklärte, nehme der Bayern-Star für ihn eine enorm wichtige Rolle ein. „Thomas hat so eine große Erfahrung, er hat sich in den letzten Wochen in München wieder herangekämpft. Er ist eine Bereicherung für jede Mannschaft, ist sehr erfahren und stellt vor allem sein Ego hinten an“, schwärmte der 58-Jährige.