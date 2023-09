DFB-Team: Große Chance! Von Wirtz erwartet Flick den nächsten Schritt

Das Trikot der Nationalmannschaft dagegen – so der Eindruck – fühlt sich für Florian Wirtz deutlich schwerer an. Seine Leistungen bei den zurückliegenden Länderspielen im Juni? Durchwachsen!

Wie auch seine Gesamt-Bilanz: Von acht Partien hat er keine über 90 Minuten bestritten. Auf ein Tor wartet der Offensivspieler ebenso, er steht immerhin bei zwei Vorlagen – doch die letzte liegt schon fast zwei Jahre (am 11. Oktober 2021 in Nordmazedonien) zurück.

Wirtz beim DFB ausgebremst

Zur Wahrheit gehört auch: Sein im März 2022 zugezogener Kreuzbandriss und die damit verbundene Zwangspause von fast neun Monaten bremste ihn körperlich und mental aus. Wirtz verpasste die WM in Katar, bei der er gerne vor großem internationalem Publikum sein Können unter Beweis gestellt hätte.

Dazu wird Wirtz am Samstag beim Duell mit Japan in Wolfsburg (20.45 Uhr) die Gelegenheit bekommen. Weil Musiala mit Rückenbeschwerden fehlt, soll Wirtz auf der Zehner-Position beginnen. Schon beim Geheim-Test gegen die U20 am Mittwoch (4:0) setzte Flick ihn auf dieser Position ein.