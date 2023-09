DFB-Team: Völler oder Nagelsmann als Bundestrainer? Das sagen Müller und Sané

Nach dem Spiel gegen Frankreich am Dienstagabend sagte Thomas Müller in der Mixed Zone über die Frage nach dem Bundestrainer der Zukunft: „Zum Spekulieren sind andere da, da habt ihr genug Experten. Ihr könnt euch senderübergreifend mal ein paar Talkrunden aufziehen. Ich verrate nichts. Wir werden sehen, was passiert.“ Er fuhr fort: „Ruf mal deinen Kumpel Romano (Transferexperte Fabrizio Romano, Anm. d. Red.) an oder sonst wen.“