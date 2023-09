Hainer über Flick: "Es wird nicht reichen, den Bundestrainer auszutauschen"

Das DFB-Team trifft am 9. September auf Japan und drei Tage später auf Frankreich. Nach der enttäuschenden letzten Länderspielphase braucht das Flick-Team dringend Siege, auch wenn auf dem Papier nur Freundschaftsspiele ausgetragen werden.

Hainer: Wir müssen an die Strukturen ran

Etwas anders äußerte sich Herbert Hainer, Klubpräsident des FC Bayern, im Doppelpass zu Flick: „Wir müssen an die Strukturen ran. Warum schneiden wir denn so schlecht ab? Warum haben wir denn keine Mittelstürmer? Beim DFB geht es nicht nur um einzelne Personen, es geht um Strukturen.“

Hier wiederum stimmte Freund zu, der auf die Generalkritik von Matthias Sammer verwies. Dieser hatte zuletzt in mehreren Interviews scharfe Kritik an der Entwicklung des deutschen Fußballs geübt.

„Mit Doppel- und Dreifachspitzen wird es schwierig“

„Es wäre ganz wichtig, jemanden wie Matthias Sammer wieder zurückzugewinnen“, meinte Freund. Der TV-Experte sieht ein Führungsproblem beim DFB: „Es wurden zwar fünf neue Stellen geschaffen, aber wer führt denn an? Um es klarzustellen: Hannes Wolf ist der richtige für den Nachwuchs, der packt jetzt an. Aber: Was wird aus Rudi Völlers Position?“