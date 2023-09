"Nagelsmann ist kein Trainer für ..." Bayern-Legende kritisiert Bundestrainer-Entscheidung

Bei seiner Vorstellung als neuer Bundestrainer gab Julian Nagelsmann am Freitag ein gutes Bild ab, gestand sogar Fehler aus seiner Zeit beim FC Bayern offen ein. Geht es nach der Meinung eines Ex-Nationalspielers, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trotzdem nicht die richtige Entscheidung getroffen.

„Gerne hätte ich es gesehen, wenn es mein ehemaliger Trainer und Förderer Louis van Gaal geworden wäre“, schrieb Holger Badstuber in seiner Kolumne bei web.de: „Selbst das Gedankenspiel mit Felix Magath fand ich interessanter als die Entscheidung für Nagelsmann. Nun ja - schade“

Deutliche Worte von Badstuber, der selbst in seiner aktiven Karriere 31 Länderspiele absolvierte. Der 34-Jährige fragte: „Ist er das, was der DFB aktuell braucht? Eher nicht. Nagelsmann ist kein Trainer für ein Projekt wie die Heim-EM. Er ist ein Vereinstrainer, der täglich mit einer Mannschaft arbeiten will und muss. Dort liegt auch seine Zukunft.“