Nationalmannschaft: Gosens mit blauem Auge auf der DFB-PK - Debütant Groß als Standard-Schütze?

Nach der Ankunft der DFB-Stars im Ritz-Carlton-Hotel in Wolfsburg am Montagnachmittag stand am heutigen Dienstag die erste Pressekonferenz im Zuge der Länderspiele gegen Japan und Frankreich an, bei der sich Robin Gosens überraschend mit einem blauen Auge präsentierte. Scherzhaft sprach er über dessen Ursprung und verriet, wer der Übeltäter war.

Außerdem sprach DFB-Debütant Pascal Groß, der im Alter von 32 Jahren nun überraschend zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde, über seine Nominierung, erklärte seine Stärken, seine beste Position und tat kund, weshalb er auch in Zukunft auf einen Account in den sozialen Medien verzichten werde.

Weiter machte vor allem Gosens klar, dass sich die Mannschaft der aktuell kritischen Lage bewusst sei und deswegen jeder alles daran setzten würde, um eine Aufbruchsstimmung vor der Heim-EM im nächsten Jahr zu entfachen.

SPORT1 zeigt die Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen:

+++ Gosens will sich links hinten festspielen +++

Ich glaube, dass ich es im letzten Lehrgang ganz gut gemacht habe, aber jetzt habe ich wieder die Chance, mich zu beweisen und im Bestfall dafür zu sorgen, dass ich mich festspielen kann. Auch der Trainer hat es ja schon angesprochen, dass es jetzt gilt, eine Kernmannschaft auszubilden und zu entwickeln. Da hoffe ich natürlich, ein Teil davon zu sein, dass dann in Zukunft weniger Wechsel auf der Außenverteidiger-Position vollzogen werden.

+++ Groß über seine beste Position +++

Heutzutage sind die Spielsysteme ja nicht mehr so einfach gestrickt wie früher. Selbst wenn man mal Rechtsverteidiger spielt, spielt man das nicht das ganze Spiel über. Genauso wie im Mittelfeld, wo es sehr flexibel ist - zumindest bei meinem Verein. Im Mittelfeld fühle ich mich sehr wohl, aber je nach Spielsystem auch rechts hinten. Ich würde aber sagen, dass die Acht meine beste Position ist.

+++ Gosens will Aufbruchsstimmung schaffen +++

Wir sind mit einem richtigen Scheißgefühl in die Sommerpause gegangen letztes Jahr, weil das natürlich überhaupt nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wissen ganz genau, wie viel auf dem Spiel steht. Wir stehen auch beim Trainer in der Schuld, weil wir diejenigen auf dem Platz sind und die Resultate erzielen müssen und das wollen wir jetzt gegen Japan und Frankreich machen. Ich bleibe bei meiner Aussage, dass wir eine unglaubliche Qualität haben, verstehe aber auch jeden, der daran aktuell nicht glaubt. An uns liegt es jetzt, das zu verändern. Wir müssen eine Aufbruchsstimmung hinbekommen und das geht nur über Resultate. Darüber ist sich jeder hier bewusst. Wir müssen liefern und das werden wir tun.

+++ Groß als Standard-Schütze beim DFB +++

In Brighton schieße ich Standards, Ecken und seitliche Freistöße und ich trainiere auf viele Standards. Ich bin mir aber meine Rolle bewusst und wenn ich Spielminuten bekomme, werde ich das machen, was für die Mannschaft am Besten ist.

+++ Groß über seine Stärken +++

Ich bin flexibel auf verschiedenen Positionen einsetzbar, probiere immer der Mannschaft Energie zu geben. Ich bin Mannschaftsspieler, das ist meine größte Stärke. Ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft und probiere meine Mitspieler so gut ich kann in Szene zu setzen.

+++ Gosens über Scouting des DFBs +++

Der DFB ist überall in Europa so gut vernetzt und hat die Spieler überall im Blick, da bin ich mir sicher. Ich war lange der Profi im Ausland, der dann auf einmal mit Atalanta Erfolge hatte. Wenn man in der Lage ist, diese Leistung auf den Platz zu bringen ist es egal, wo man spielt.

+++ Groß über DFB-Schwächephase +++

Von außen ist es schwierig, einen Blick auf alles zu haben, deswegen versuche ich mir mein eigenen Bild zu verschaffen. Ich bin allgemein ein positiver Mensch und versuche einfach, meine positive Energie in die Mannschaft zu bringen und erfolgreich zu sein.

+++ Groß über das Level der Premier League +++

Ich musste mich an ein schnelleres Spiel anpassen, in dem weniger gepfiffen wird. Das Spiel geht hin und her und man muss schnellere Entscheidungen zu treffen, wie generell bei Fußball auf höherem Niveau.

+++ Darum hat Groß keinen Social-Media-Account +++

Social Media habe ich keins. Das kann aber jeder so handhaben, wie er will. Ich fahre damit aber ganz gut und habe meine Familie und Freunde. Ich versuche einfach mich ein bisschen von der Social-Media-Welt fernzuhalten. Unser Leben hat sowieso schon mit vielen Auf und Abs zu tun und durch Social Media wäre die Achterbahnfahrt dann eben manchmal zu hoch und zu tief. Kurven gibt es automatisch, aber so probiere ich, dass sie etwas kleiner ausfallen.

+++ Gosens über DFB-Doku zur WM +++

Ich weiß nicht, ob ich mir die Dokumentation ansehen werde, weil es schon immer noch sehr schmerzt, dass ich die WM verpasst habe.

+++ Gosens scherzt über blaues Auge +++

Das ist nicht hier passiert. Da kann Benni Henrichs mehr zu sagen. Der hat im Spiel gegen Leipzig so gegen mich geackert, dass ich mir das zugezogen habe. Er sagt zwar er ist unschuldig, aber das glaube ich nicht. Aber natürlich nur halb so wild.

+++ Groß spricht über erste Nominierung +++

Es war sehr schön. Ich habe mich natürlich schon riesig gefreut, hierher zu kommen. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Training hat auch Spaß gemacht und ich freue mich auf die Zeit hier.

+++ PK geht los +++

Jetzt geht‘s los. Robin Gosens und Pascal Groß betreten das Podium.

+++ Verletzter Füllkrug musste abreisen +++

Niclas Füllkrug wird das Länderspiel gegen Japan am Samstag verpassen. Der BVB-Stürmer werde am Donnerstag zu seinem Verein zurückkehren, erklärte Bundestrainer Hansi Flick vor der Vormittagseinheit am Dienstag. Grund dafür seien Probleme an der Rückseite des linken Oberschenkels, weswegen Flick kein Risiko eingehen wolle.

+++ Flick reagiert auf Rauswurf-Forderungen +++

Bundestrainer Hansi Flick hat zuletzt auf die Forderungen nach einem Rauswurf reagiert und betont, dass er sich damit überhaupt nicht beschäftige. „Das wäre kein guter Ratgeber. So kann ich doch nicht in die Spiele gehen“, erklärte Flick in einem Interview beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Ich bin positiv, wir haben einen Plan, und ich kann versprechen, dass wir gut vorbereitet sind“, betonte der 58-Jährige weiter.

