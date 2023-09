Sammer-Hammer beim DFB? "Er wäre bereit"

Die deutsche Nationalmannschaft braucht nach der Entlassung von Hansi Flick einen neuen starken Mann an der Seitenlinie.

Über die Nachfolger wird bereits wild spekuliert. Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp oder Felix Magath sind die Namen, die am häufigsten genannt werden. Mit Ralf Rangnick hat ein möglicher Kandidat bereits abgewunken .

Lothar Matthäus bringt nun einen neuen Namen ins Spiel: Matthias Sammer. „Ich glaube, dass er das gerne machen würde. Was ich erfahren habe, steht er bereit“, sagte der Ex-Nationalspieler bei einem Medientermin von Interwetten im deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Montag.