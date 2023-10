Bayern-Juwel Tel für DFB-Team einbürgern? "Man kann es sicherlich versuchen"

Mathys Tel hat beim FC Bayern als Joker eine beeindruckende Quote. Trifft der Stürmer aus Frankreich zukünftig sogar für die deutsche Nationalmannschaft?

Eine entsprechende Frage zu einer möglichen Einbürgerung des 18-Jährigen bekam Rudi Völler bei Bild TV gestellt.

„Ich habe auch gelesen, dass das theoretisch möglich ist. Aber so etwas würde ich immer mit Vorsicht genießen, ob das dann wirklich so ist“, sagte der DFB-Sportdirektor am Sonntag. Dann ließ Völler aufhorchen: „Man kann es sicherlich versuchen.“

Tel für Frankreichs U21 nominiert

„Aber“, so ergänzte der Ex-Leverkusen-Boss, „am Ende entscheidet sowas ja auch der Spieler selbst und vor allem auch seine Familie - das darf man nie unterschätzen. Da sind die Wurzeln sehr französisch.“

Möglich wäre eine Einbürgerung prinzipiell deshalb noch, weil Tel noch kein A-Länderspiel für Frankreich absolviert hat. Zuletzt war der Bayern-Youngster, den Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann noch aus München kennt, erstmals von Thierry Henry für die U21 nominiert worden.

Tel hat bisher auch in Frankreichs Nachwuchs-Auswahlen überzeugt, was 17 Treffer in 27 Jugendspielen beweisen. Und neben U21-Trainer Henry hat auch Nationalcoach Didier Deschamps Tel auf dem Zettel: „Was er macht, ist sehr interessant, diese Fähigkeit, mit begrenzter Spielzeit effizient zu sein.“

Dann könnte Tel für Deutschland spielen

Völler meint: „Natürlich ist das ein toller Stürmer. Er bringt richtig gute Leistungen für Bayern.“ In der Bundesliga steht Tel bei drei Toren und einem Assist in nur 123 Minuten Spielzeit, dazu kommen zwei Treffer in der Champions League und einer im DFB-Pokal.