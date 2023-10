Jetzt vergleicht Müller Supertalent Tel schon mit einer Bayern-Legende!

Er war mal wieder der Matchwinner!

Mathys Tel wurde im Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Kopenhagen am Dienstagabend in der 77. Minute eingewechselt - und brauchte nur sechs Minuten, bis er den entscheidenden Treffer zum 2:1 der Bayern gegen die Dänen schoss.

Thomas Tuchel schwärmte nach dem Spiel von seinem Schützling - auch weil dieser trotz seiner Rolle als Joker nicht auf einen Wechsel aus sei. „Es ist immer wieder das Gleiche. Der Mathys ist einfach gerne hier. Es ist auch mal bemerkenswert, dass jemand nicht sofort immer weg will und etwas kommt wie ‚Es reicht nicht, wie lang ich spiele‘ oder ‚Wo ist mein Platz?‘ und Vereinswechsel und Ausleihen und sonst was“, sagte Tuchel im Interview bei Amazon Prime Video.

Tuchel über Tel: „Er hat die absolut richtige Einstellung zu der Rolle“

„Ne - ‚Ich bin genau richtig hier‘. Egal, ob links auf dem Flügel oder vorne auf der Neun, ‚okay, alles klar, mache ich‘“, fügte der 50-Jährige über die Einstellung Tels hinzu. Diese imponiert dem Trainer offenbar sehr - auch außerhalb der Pflichtspiele: „Der Junge trainiert sensationell gut. Er hat die absolut richtige Einstellung zu der Rolle, die er gerade hat.“

Zudem sagte er weiter: „Er ist 18! Und macht im Moment das Beste daraus - auch, weil er Lust darauf hat. Er nimmt das positiv an, hat immer ein Lachen drauf und schließt fantastisch ab. Das ist top.“

Tel schoss gegen Kopenhagen zum wiederholten Male einen entscheidenden Treffer für die Bayern. Zuvor hatte der Franzose, der sich auch zum Publikumsliebling entwickelt, bereits im Bundesliga-Spiel gegen Gladbach den 2:1-Siegtreffer sowie im Champions-League-Spiel gegen Manchester United das zwischenzeitliche 4:2 erzielt (das Spiel endete 4:3).

In zehn Pflichtspielen in der laufenden Saison erzielte der Stürmer, der bislang mit wenigen Ausnahmen nur Spielzeiten von bis zu 20 Minuten pro Partie bekam, bereits sechs Tore und lieferte eine Torvorlage. Damit ist er auch statistisch einer der treffsichersten Joker überhaupt.

Thomas Müller vergleicht Mathys Tel mit Robben

Auch Thomas Müller lobte den Joker in den höchsten Tönen - und erklärte aus seiner Sicht, warum Tel gerade so erfolgreich ist: „Wie ich es schon vor zwei oder drei Wochen gesagt habe: Man sieht ja, er will Tore machen! Das ist auch eine super Eigenschaft, die erstmal sehr, sehr gut ist“, sagte der Bayern-Routinier in der Mixed Zone nach dem Spiel.

Zwar habe man in einer weiteren Szene, in der Tel eine Torchance vergab, auch gesehen, was dem Stürmer manchmal noch fehle: „Dieser Tick Übersicht. Aber, wenn du unbedingt Tore machen willst, dann musst du auch manchmal den Kopf unten haben - also, man kriegt manchmal nicht das eine mit dem anderen kombiniert.“

Müller verglich Tel sogar mit einer Bayern-Legende: „Wenn wir uns an Arjen Robben erinnern: Da haben wir auch manchmal gedacht, jetzt hätte er den Nebenmann eigentlich sehen müssen. Er war aber so auf das Tor fokussiert und das hat ihm auch sehr viele Tore beschert. Deswegen, der Mathys soll weiter sein Ding machen, so wie er es auch macht“, so Müller. Das bedeute: „Viele Abschlüsse suchen, mit seiner Abschlussstärke.“

Müller erwarte das von einem jungen Spieler auch. „Wenn ich Jungspund bin und rein will in das Team, muss ich jede Sekunde brennen und das macht er (Tel, d. Red.) auch.“

Bereits nach dem Champions-League-Spiel gegen Manchester hatte Tel großes Lob bekommen. Tuchel hatte damals gesagt: „Er macht es herausragend gut. Im Moment macht er den Unterschied von der Bank.“