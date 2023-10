DFB-Team: Watzke fehlt bei Nagelsmann-Debüt

Wie SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger in einer neuen Ausgabe des Podcasts „Die Dortmund-Woche “ erklärt, kann der DFB-Vize nicht gemeinsam mit dem Team in die USA reisen.

Watzke: „Ich wäre sehr gerne mitgeflogen“

Das DFB-Team trifft in den USA in zwei Testspielen auf die USA und Mexiko. Nach dem Nagelsmann-Debüt am Samstagabend trifft Deutschland in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 2 Uhr in Philadelphia noch auf Mexiko.