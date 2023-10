Druck! Nagelsmann erklärt Verzicht auf Can

Nagelsmann will Can aus der Schusslinie nehmen

Can will der DFB-Coach nach zuletzt eher durchwachsenen Leistungen bei Borussia Dortmund ein wenig aus der Schusslinie nehmen. „Bei Emre ist es so, dass er im Klub gerade keine ganz leichte Zeit hat und ich ihm auch den Druck so ein bisschen nehmen will in der Nationalmannschaft.“