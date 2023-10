EM 2024: Diese Teams sind bereits qualifiziert

Die EM 2024 in Deutschland rückt immer näher, die Qualifikationsphase mit 53 Mannschaften befindet sich in der heißen Phase.

EM 2024: Sieben von 24 Teilnehmern stehen fest

Insgesamt werden 24 Mannschaften an der EM-Endrunde teilnehmen und in sechs Viergruppen um den Einzug in die K.o.-Phase kämpfen. Deutschland mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann ist als Gastgeber gesetzt, die letzten Startplätze werden im März 2024 in den Playoffs vergeben.