Löst Portugal das EM-Ticket? Auch Österreich und Belgien können Europameisterschaft perfekt machen

Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht langsam in die heiße Phase. Am siebten Spieltag kommt es zu einigen spannenden Duellen, die darüber mit entscheiden können, ob sich die Nationen für das Turnier im kommenden Sommer qualifizieren können.

Am Freitag kämpfen einige Top-Nationen ab 20:45 Uhr um wichtige Punkte, um sich überhaupt für die EM zu qualifizieren. Portugal kann bei optimalen Verläufen der Spiele dagegen sogar schon das EM-Ticket lösen. Für die Europameisterschaft im kommenden Sommer qualifizieren sich je die beiden besten Teams der Gruppen.

Das namhafteste Duell steigt in Gruppe B, wo die Niederlande Tabellenführer Frankreich empfängt. Während Frankreich nach fünf Siegen aus fünf Spielen mit einem Erfolg das EM-Ticket fast schon sicher hätte, kämpfen die Niederlande noch mit Griechenland um die Teilnahme an der EM.

Aktuell liegen beide Teams mit neuen Punkten punktgleich auf den Plätzen zwei und drei, wobei die Niederländer ein Spiel weniger absolviert haben und im direkten Duell im September mit 3:0 die Überhand behielten.

Sollten die Niederlande gegen Frankreich unterliegen, würde Griechenland bei einem gleichzeitigen Erfolg in Irland trotzdem vorerst vorbeiziehen und somit auch die absolut sichere Qualifikation der Franzosen verhindern.

Macht Portugal EM schon perfekt?

Noch näher dran am EM-Ticket als Frankreich ist dagegen schon Portugal.

Der Europameister von 2016 hat bisher alle sechs Spiele in der Gruppe J gewonnen und steht mit zusätzlich mit einem eindrucksvollen Torverhältnis von 24:0 an der Spitze. Sollten die Portugiesen ihr Heimspiel gegen die Slowakei gewinnen könnte sie sich sogar schon sicher für die EM in Deutschland qualifizieren.

Dafür müsste Luxemburg im Parallelspiel gegen Island unterliegen. Die Portugiesen würden dann bei noch drei zu absolvierenden Spielen elf Punkte vor dem Drittplatzierten Luxemburg liegen und wäre somit nicht mehr von einem der zwei ersten Plätze, die zur Teilnahme an der EM berechtigen, zu verdrängen.

Das krasse Außenseiter Luxemburg liegt dagegen aktuell selbst noch gut im Rennen um ein EM-Ticket. Mit zehn Punkten liegt das kleine Land aktuell nur drei Punkte hinter der Slowakei auf Rang zwei. Bei einem eigenen Erfolg in Island und einer Niederlage der Slowakei in Portugal, könnte man sogar vorläufig gleichziehen.

Österreich fordert Belgien

Belgien und Österreich können in Gruppe F ebenfalls das Ticket für die EM lösen.

Beide liegen mit 13 Punkten aus fünf Spielen aktuell an der Spitze. Der einzige Verfolger ist Schweden mit sechs Punkten hat am siebten Spieltag Spielfrei. So steht fest, dass der Sieger des direkten Duells zwischen Österreich und Belgien die Teilnahme an der EM sicher hat.