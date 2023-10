Nagelsmann versteigert sein Premieren-Hemd

Karos gegen Kohle - Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann wird sein auffälliges Hemd vom Debüt gegen die USA (3:1) kein zweites Mal tragen: Er will es für einen guten Zweck versteigern. „Mir wird ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Tam-Tam darum gemacht“, sagte Nagelsmann am Montag in Philadelphia.