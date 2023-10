Nationalmannschaft: Kuriose Diskussion um Nagelsmann-Outfit!

In sportlicher Hinsicht hat Julian Nagelsmann bei seinem ersten Auftritt als Bundestrainer ein Ausrufezeichen gesetzt - und bei der Wahl seines Outfits auch! Beim 3:1 gegen die USA stand der 36-Jährige nicht etwa in einem Anzug oder in Trainingskleidung an der Seitenlinie, sondern in einem blau-gelb karierten Flanell-Hemd. Nach dem Schlusspfiff sorgte das für unerwartet viel Gesprächsstoff.