Nationalmannschaft: Kimmich? Nagelsmann lässt aufhorchen! DFB-PK mit Müller vor Mexiko zum Nachlesen

Der Auftakt als Bundestrainer verlief für Julian Nagelsmann nach Plan. Der 36-Jährige gewann sein erstes Spiel mit der DFB-Elf gegen die USA mit 3:1.

Nun soll in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ab 2 Uhr im SPORT1-Liveticker) im besten Fall Sieg Nummer zwei gegen Mexiko folgen. Dafür zog der DFB-Tross von Boston nach Philadelphia um.

Einen ersten Einblick in seine Gedanken bezüglich der kommenden Partie gab Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Montagabend. Details zur Aufstellung verriet er nicht, kündigte aber an, nicht viel rotieren zu wollen. Auch die Kapitänsfrage klärte er. Zudem sprach er auch über Joshua Kimmich.

+++ Nagelsmann über seinen Job +++

„Ich habe nicht viel Erfahrung als Nationaltrainer. Aber es passt sehr gut zu mir. Im Klub war es so, dass außenrum gesagt wurde, dass ich zu viele Ideen habe. Jetzt habe ich als Nationaltrainer weniger Zeit und muss mich auf das Wichtigste beschränken. Momentan fühle ich mich sehr wohl, ich war beeindruckt, wie schnell die Spieler die Dinge angenommen haben. Wenn man gewinnt, fühlt es sich immer gut an – damit wollen wir natürlich weitermachen.“

+++ Müller über Mexiko 2018 +++

„Es hat sich viel verändert, die Spieler, der Spielstil. Wir sind für die Mexikaner nicht so leicht zu analysieren. Wir hoffen, morgen ein gutes Spiel machen zu können. Wir wissen, dass die Mexikaner Fußball lieben. Für uns ist es ein großes Spiel.“

+++ Nagelsmann über Süle +++

„Im Elf gegen Elf war er überragend. Er hat fast wie ein Zehner gespielt. Ich hoffe, dass er wieder mehr Spielzeit bekommt. Er bringt generell alles mit, hat ein sehr gutes Tempo, ein gutes Verhalten. Er muss seine maximale Leistungsfähigkeit haben und auch den Anspruch haben, absoluter Stammspieler zu sein – ob rechts oder innen.“

+++ Nagelsmann über die EM-Planung +++

„Ich werde mich dann einklinken, wenn Entscheidungen zu treffen sind. Ich werde auf jeden Fall meine Meinung sagen. Im Trainingslager wollen wir die absolute Ruhe und professionelle Bedingungen haben. Da habe ich keine Zweifel, dass der DFB gute Ideen hat und sie mir dann auch vorlegen wird. Dann werde ich meinen Daumen heben oder senken, nachdem es mir auf dem Silbertablett serviert wurde. Ich bin guter Dinge, dass es sehr, sehr gut wird.“

+++ Nagelsmann über Leroy Sané +++

Auf SPORT1-Nachfrage: „Ich sehe keinen anderen Leroy. Auch zu meiner Anfangsphase bei den Bayern hatte er eine ähnlich gute Phase. Ich bin froh, dass er jetzt bei Bayern liefert und es bei uns ähnlich gut macht. Er hat einfach herausragende Qualitäten, gute Ideen, einen sehr guten Torabschluss. Er ist sehr gut drauf. Auch menschlich bin ich nach wie vor sehr überzeugt von ihm. Ich hatte ein langes Gespräch, wie auch zu seiner Bayern-Zeit. Ich hoffe, dass er diese Leistung bis zum Sommer beibehält. Ich bin da guter Dinge. Ich hoffe, dass er für sich den Schlüssel hat und diese Leistung konstant bringen kann.“

+++ Müller über das Rocky-Denkmal +++

„Ein paar Spieler waren bei den Treppen, aber ich nicht. Ich habe den Nachmittag genutzt, um mich auf meinem Zimmer zu erholen, weil ich im Spielersatztraining zuvor so viele Körner gelassen habe (lacht).“

+++ Nagelsmann über das Rocky-Denkmal +++

„Generell kann das schon ein Vorbild sein. Der Aufstieg und die Art und Weise, wie er es geschafft hat, kann immer ein Vorbild sein. Ich bin noch nicht zu den Treppen spaziert, ich habe tatsächlich viel zu tun, führe viele Gespräche mit den Spielern. Wenn ich es noch schaffe, werde ich mir das anschauen.“

+++ Nagelsmann über das Mexiko-Spiel +++

„Wir wollen schon ähnlich auftreten und in eine noch bessere Umsetzung kommen. Viele Dinge, die wir trainiert haben, wurden schnell umgesetzt. Es ist ein gutes Spiel gewesen. Wichtig ist, es als Fundament zu nutzen.“

+++ Nagelsmann über seine Klamottenwahl +++

„Es war von unserem Ausstatter, ich habe eine Anfrage, ob ich bereit wäre, das zu einem guten Zweck zu versteigern. Das mache ich. Deswegen ziehe ich es nicht nochmal an. Da kommen ein paar Euros zusammen. Das erfüllt mich mehr, als wenn jeder immer über meine Klamotten berichtet. Vielleicht habe ich morgen etwas total Langweiliges an, dann könnt ihr mehr über das Spiel berichten.“

+++ Nagelsmann über die Außenverteidiger-Positionen +++

„Wir haben viel diskutiert, auch über die mögliche Startelf für Mexiko. Wir haben uns noch nicht entschieden. Ich habe mich entschieden, nicht so viel zu rotieren – um Rhythmus zu bekommen. Wir haben noch Abschlusstraining, das möchte ich abwarten, auch, um ein mögliches Momentum bei dem einen oder anderen Spieler zu sehen.“

+++ Nagelsmann über den Konkurrenzkampf +++

„Nationalmannschaft und Verein sind unterschiedlich, man hat nicht 20 Spieler auf einem Niveau. Hier hat man Spieler, die in ihren Klubs spielen und da auch eine tragende Rolle spielen. Generell ist das eine große Konkurrenz-Situation. Der ist nicht von mir gesteuert, der kommt automatisch. Man muss einen guten Mittelweg finden. Es ist gut, dass wir allen Spielern blind vertrauen können und keinen Leistungsabfall haben.“

+++ Müller über seinen Fast-Rücktritt +++

„Der Moment des Ausscheidens war sehr hart. Ich wusste um die Situation, die Mechanismen nach schlechten Turnieren. Die Spieler, die schon länger dabei sind, sind im Fokus. Die Kapitäne müssen Verantwortung tragen. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich wollte im letzten Satz meines Interviews die Möglichkeit nutzen – ich wusste ja nicht, ob es das letzte war – und mich verabschieden. Das war vielleicht ein bisschen egoistisch. Ich habe das da so gesagt. Aber für mich eigentlich immer entschieden: Solange ich Fußballprofi bin und bei meinem Verein täglich auf dem Platz stehe, dann stehe ich auch der Nationalmannschaft zur Verfügung.“

+++ Müller über das offensive Mittelfeld +++

„Die deutsche Nationalmannschaft hat gerade in den Halbräumen sehr talentierte Spieler in ihren Reihen. Das haben wir aber schon länger, jetzt geht es darum, dass diese Spieler auch performen, dass sie Performer sind, die Schwankungen weniger werden. Alle Spieler, die wir da haben, die müssen da hinkommen. Sie müssen Wege finden, Performer zu werden. Jeder hat ein anderes Profil. Chris Führich habe ich hervorgehoben, weil ich gefragt wurde, wer mich am meisten überrascht hat. Die anderen kennt man ja, da haben wir sehr viele gute Spieler. Die Besetzung der Sturmspitze ist eher immer ein Thema gewesen.“

+++ Nagelsmann über Rotation +++

„Die Rotation fällt nicht groß aus, da geht es um Nuancen. Am Ende können wir reagieren auf das Spiel und etwas Rücksicht nehmen. Am Ende geht es darum, dass die Spieler in einen Flow kommen, aber auch um die Gesundheit der Spieler. Wir wollen gewisse Pärchen sehen, wollen Dinge sehen, die sich verfestigen, wir müssen Rhythmus kriegen. Es wird Veränderungen geben, aber wir werden sicher nicht fünf Wechsel haben.

+++ Nagelsmann über Gündogan und Kimmich +++

„Ilkay wird Kapitän bleiben. Es ist wichtig, dass wir eine Kontinuität haben, nicht ständig hin- und herswitchen. Wir wollen Kontinuität, da bin ich sehr zufrieden. Es gilt für alle Spieler - auch für Josh - das Leistungsprinzip. Wenn Josh besser als die anderen ist, ist er gesetzt. Wenn Pascal besser ist, ist er gesetzt. Ich will die Leute auf dem Feld haben, die besser passen und die Chance auf Siege erhöhen. Natürlich will man auch Leute auf der Bank haben, um reagieren zu können. Josh ist ein Spieler, den ich lange kenne. Es ist sehr ärgerlich, dass er die Spiele verpasst, das ärgert ihn auch am meisten. Wichtig ist, dass er wieder gesund wird und uns hoffentlich im November wieder zur Verfügung steht.“

+++ Müller über seine Mexiko-Erinnerung 2018 +++

„Wir haben es erlebt, es war sicherlich der Auftakt der Periode, auf die man sehr negativ zurückschaut. Für mich war das jetzt nicht präsent. Das gehört zu unser Historie dazu. Niederlagen hat man im Sport. Ich freue mich vielmehr, dass wir jetzt gut gestartet sind. Mein Gedanke ist darauf, das fortzusetzen.“

+++ Nagelsmann über den Gegner Mexiko +++

„Sie spielen etwas geradliniger im Vergleich zur USA. Sie versuchen, den Ball schnell hinter die Kette zu kommen. Eine sehr aggressive Mannschaft mit Fans, die versuchen, die Mannschaft nach vorne zu peitschen. Es sind unterschiedliche Partien, die wir haben. Aber das ist gut so. Am Ende hoffen wir, dass das Resultat ein ähnliches ist.“

