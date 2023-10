USA - Deutschland: Drei Dinge, die beim Nagelsmann-Debüt auffielen

Was fiel bei der Nagelsmann-Premiere spielerisch auf? SPORT1 liefert drei Beobachtungen aus Hartford!

1) Viele positive Aspekte – aber auch eine Sorge

Fußballerisch lief vieles, aber noch nicht alles nach Plan – kein Wunder nach nicht einmal einer gemeinsamen Trainingswoche. An „Basics“ wie Einsatz, Leidenschaft, Mut oder Kampfgeist mangelte es nicht, wie Nagelsmann zufrieden festhielt.

„Die Nationalmannschaft ist kein Alltag, sondern Passion und Leidenschaft, die will ich sehen und das war gut“, bilanzierte der Coach.

Was jedoch in Halbzeit eins auffiel: Die Nagelsmann-typische und mit einigen Nebenrisiken verbundene Herangehensweise, hoch zu verteidigen, kann gegen noch flinkere und technisch noch bessere ausgebildete Gegner gehörig in die Hose gehen.