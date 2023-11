Deutschland oder Türkei? Stuttgart-Stürmer Undav mit klarem Bekenntnis

Die Karriere von Deniz Undav gleicht in den vergangenen Jahren einem Märchen: Noch bis Juli 2020 spielte er für Meppen in der 3. Liga, schaffte dann über den Umweg Belgien und Saint-Gilloise den Sprung in die Premier League zu Brighton & Hove Albion - und läuft in dieser Saison auf Leihbasis für den VfB Stuttgart in der Bundesliga auf. Bei den Schwaben hat der Stürmer direkt voll eingeschlagen!