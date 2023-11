Deutschland - Türkei live Im TV, Stream: Nagelsmanns Startelf gibt Rätsel auf

Die Doppel-Sechs bilden dann Ilkay Gündogan und Kimmich. In der Offensive soll dann gemeinsam mit Stoßstürmer Niclas Füllkrug das Trio Julian Brandt, Florian Wirtz und Leroy Sané wirbeln - ob als Dreierreihe hinter dem Neuner oder als eine Doppelspitze vor einer Doppel-Zehn bleibt abzuwarten.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie hatte Nagelsmann schon vermeldet, dass Marc-André ter Stegen kurzfristig wegen Rückenproblemen für beide Spiele - heißt auch am Dienstag gegen Österreich - ausfallen wird. Kevin Trapp wird den Barca-Keeper ersetzen und bestreitet damit sein achtes Länderspiel.

Deutschland vs. Türkei: Die Aufstellungen

Deutschland - Türkei live: Darum wird Neuer nicht nachnominiert

Nagelsmann erklärte, was am Samstag wichtig ist: „Wir brauchen eine gute Stabilität. Im Hinblick auf ein großes Turnier ist eine defensive Stabilität wichtig.“

Leroy Sané freut sich auf die Partie: „Morgen wird es natürlich relativ laut sein, natürlich freut man sich darauf. Ich durfte es ja schon erleben in der Champions League in Istanbul, aber auch in München. Es werden viele türkische Fans dort sein und es wird eine gute Atmosphäre geben.“