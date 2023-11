DFB-Team: Müller auf der Bank! Entscheidung sorgt für Unverständnis

Der Bayern-Star zählt zu den Führungsspielern im Team. Aufgrund seiner Erfahrung kann er vor allem den jungen Spielern Tipps geben. Im STAHLWERK Doppelpass haderte SPORT1 -Experte Stefan Effenberg mit Müllers Rolle am Samstag: „Wenn du Führungsspieler sein willst, musst du von Anfang an spielen.“ Dies ginge seiner Einschätzung nach nicht, wenn der 34-Jährige von der Bank kommt.

Expertin: Müller „ein wichtiger Bestandteil“

Müllers Einsätze haben sich in den letzten Jahren sowohl beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft reduziert. In beiden Teams bekommt Jamal Musiala den Vorzug. Obwohl der 20-Jährige aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel ausfiel, setzte am Samstagabend in Berlin Bundestrainer Nagelsmann hinter Stürmer Niclas Füllkrug auf Leverkusens Youngster Florian Wirtz sowie BVB-Spieler Julian Brandt.