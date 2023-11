Türkische Pfiffe ärgern Müller und Füllkrug: "Hey, so nicht!"

Müller gab in der Mixed Zone nach dem Spiel zu, dass ihn die lautstarke Unterstützung der vermeintlichen Gäste-Fans „gewurmt“ habe. Da denke „man sich schon, denen wollen wir zeigen, dass wir trotzdem gewinnen, oder die Genugtuung nicht geben, dass am Ende die Türkei in Berlin gewinnt“, sagte der Superstar des FC Bayern, der beim 2:3 (1:2) nicht zum Einsatz gekommen war.

Füllkrug: Türken hatten wegen Fans „kleinen Vorsprung“

„Wir wollten eigentlich zeigen: ‚Hey, so nicht!‘ Aber klar, der Sport und das Leben laufen nicht immer so, wie man sich das wünscht“, meinte Müller weiter. Füllkrug erklärte im Gespräch mit der Sportschau ergänzend: „Wir haben hier in unserer Hauptstadt gefühlt ein Auswärtsspiel, was auch natürlich schade ist.“