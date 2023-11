DFB-Team: Wer in der Bundesliga weiter zu Nagelsmann hält

Julian Nagelsmann ist nach den beiden Niederlagen mit dem DFB-Team in die Kritik geraten - in der Bundesliga hat der Nationaltrainer aber nach wie vor namhafte Fürsprecher.

Am deutlichsten wurde Leipzig-Coach Marco Rose. „Wir haben gerade erst den Nationaltrainer getauscht. Jetzt diskutieren wir schon wieder über den nächsten. Ich habe bei Hansi gesagt, dass er meine volle Unterstützung bekommt. Ich sage dasselbe jetzt über Julian“, sagte dieser am Freitag.

„Das fühlt sich gerade alles nicht gut an“

Mit Blick auf das DFB-Team sieht er vor allem die Spieler gefordert: „Das fühlt sich gerade alles nicht gut an. Das empfinden wir, glaube ich, alle. Ich glaube, dass dort in erster Linie die Jungs in der Pflicht sind, das besser zu machen.“