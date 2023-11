DFB-Team: Wirbel um Havertz-Handspiel! Das sagt Schiedsrichter Brych im STAHLWERK Doppelpass

„Es war äußerst undankbar und strittig für den Schiedsrichter“, meinte Brych und fügte hinzu: „Das mit dem Handspiel ist eben ein Dilemma. Der Ball ist an der Hand. International war zuletzt im Vergleich zur Bundesliga die Tendenz etwas strenger, dass man solche Handspiele gibt. In der Bundesliga rudert man da eher zurück.“

Was war passiert? In der 70. Minute versuchte Havertz eine Flanke zu blocken und bekam das Spielgerät an den abgespreizten Arm. Allerdings sah alles nach einer natürlichen Bewegung aus. Schiedsrichter Bartozs Frankowski ließ zunächst weiterspielen, ehe sich der VAR einschaltete und Frankowski sich die Szene nochmals anschaute. Nach kurzem Check entschied er dann auf Strafstoß.