UEFA reduziert Nagelsmann-Optionen: Aktuell wäre er zwei Spieler über dem Limit

Geringere Auswahl für Julian Nagelsmann: Der Bundestrainer geht, verglichen mit seinen Vorgängern Hansi Flick und Joachim Löw, mit einem kleineren Kader in die Heim-EM 2024. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Größe der Aufgebote für das Turnier in Deutschland wieder auf die früher gängigen 23 Spieler reduziert.

Die Kader waren vor der vergangenen EM aufgestockt worden, um Ausfälle wegen Corona-Infektionen auffangen zu können. Der Weltverband FIFA hielt für die WM in Katar an der Zahl von 26 Profis aufgrund der hohen Belastung der Spieler beim Turnier inmitten der Saison fest.

Im März soll der Kader schon kleiner sein

Nagelsmann hatte für seine Premiere im Oktober mit den Länderspielen gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) noch 26 Spieler berufen. Diesmal nominierte er für die Duelle mit der Türkei am Samstag (20.45 Uhr) in Berlin und mit Österreich drei Tage später in Wien sogar 27 Akteure.