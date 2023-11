"Mal schauen": Sane spielt auf Zeit

Leroy Sané spielt in der Diskussion über eine vorzeitige Vertragsverlängerung beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München auf Zeit. „Klar will der Verein Gespräche führen. Ich werde mir jetzt in der Hinrunde konkretere Gedanken machen, mal schauen, wie es läuft“, sagte der Nationalspieler am Freitag in Berlin.