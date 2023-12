Julian Nagelsmann und das Longboard-Dilemma: Bundestrainer fordert Raum für Typen

Es ist über zwei Jahre her, seit Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern mit einem Longboard an der Säbener Straße um Trainingsplätze gezischt ist. Ein Thema ist es bis heute. Oder genauer gesagt: Wie sich der heutige Bundestrainer der Öffentlichkeit präsentiert, ist Thema geblieben.

„Das mit dem Longboard habe ich nicht bewusst gemacht, dass es dann in irgendwelchen Zeitungen erscheint. Das hat mir in dem Moment einfach Spaß gemacht, deswegen habe ich es getan“, verteidigte Nagelsmann die Aktion aus dem September 2021 im ZDF-Sportstudio jetzt .

Nagelsmann-Kritik: Auftritt, Style, und vorschnelle Aussagen

Generell habe er über sein Bild in der Öffentlichkeit „natürlich“ nachgedacht. Auch über seinen Look, der während seiner Bayern-Zeit ebenfalls für Schlagzeilen gesorgt hatte. „Das Klamotten-Thema ist jetzt nie etwas Bewusstes, man hat ja in den Klubs auch den einen oder anderen Ausstatter. Man wird auch dazu beauftragt, Dinge zu tragen. Das ist nicht immer alles selbst ausgesucht. Es ist schon immer ein großes Thema bei mir, nicht gewollt, das ist einfach so.“

Auftritt, Style und auch vorschnelle Äußerungen: Nagelsmann polarisierte schon immer: „Man hat schon gesehen, dass ich mich in den Interviews ein bisschen angepasst habe in gewissen Situationen“, meinte er auf der einen Seite. Auf der anderen Seite verwies er auf eine Uralt-Diskussion im deutschen Fußball: „Wir fordern immer alle ein, dass es Typen gibt.“

„Gefordert, sich weiterzuentwickeln“

Diesen Freiraum will er sich nicht komplett nehmen lassen - der eigenen Entwicklung soll dies aber nicht im Weg stehen: „Als Trainer wie auch als Spieler bist du gefordert, dich in gewissen Momenten weiterzuentwickeln, an die Situation anzupassen, an den Klub anzupassen, an die Medienwelt, die um den Klub oder Verband herrscht.“