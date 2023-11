"Keine Verteidigungsmonster": Die Folgen von Nagelsmanns Aussage für die EM

Derweil spricht DFB-Sportdirektor Rudi Völler wieder vom Fehlen der sogenannten deutschen Tugenden. „Ob Dreier- oder Viererkette, ob Kai Havertz als linker Verteidiger oder Stürmer – egal, das ist alles nicht der Knackpunkt“, so Völler. „Es ist eine generelle Frage, ich weiß nicht, ob es an den Spielertypen liegt, da müssen wir dran arbeiten.“

Trotzdem hatte wohl auch der 36-Jährige die Erwartung, dass die Nationalmannschaft mit einigen gestandenen Verteidigern wie Antonio Rüdiger und Mats Hummels und mehreren erfahrenen Zentrumsspielern zumindest ansatzweise stabil stehen könnte. Doch dem ist nicht so. Das liegt unter anderem am Mangel an wirklich herausragenden Defensivakteuren. Abgesehen von Rüdiger gibt es ansonsten niemanden in der Verteidigungslinie, der das Prädikat „internationale Klasse“ verdient. Bei Hummels liegt es natürlich vor allem am Alter und seinem abbauenden Körper.