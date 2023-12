Kimmich? Nagelsmann lässt aufhorchen: "Wäre nicht klug, das zu sagen, ohne ihn darüber zu informieren"

Nagelsmann: Kimmich Kandidat für Rechtsverteidigerposition

Daher betonte Nagelsmann, der Kimmich zuletzt noch klar zu den defensiven Mittelfeldspielern gezählt hatte: „Durch eine kleine Anpassung ist auch Josh ein Kandidat für diese Position. Am Ende entscheiden die Spieler Richtung März, wer wo spielt und wie gut sie es machen. Wir brauchen ein gesundes Konkurrenzdenken, ich verteile keine Freifahrtscheine für niemanden.“

Kimmich hinten rechts? So denkt der Bayern-Star

Breyer fragte nach, ob diese Überlegung für Kimmich in Ordnung sei.

„Josh ist ein Spieler, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Jeder Spieler, das ist ganz normal, hat eine Präferenz, was die Position betrifft. Aber Josh ist ein selbstloser Spieler, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt“, erklärte der Bundestrainer.