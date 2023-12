Nationalmannschaft: Dieses Duo fordert Matthäus für das DFB-Team

Der VfB Stuttgart hat am Samstag mit einem 2:0-Sieg gegen Werder Bremen seinen positiven Lauf bestätigt und Tabellenplatz drei gefestigt. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus lobte die Entwicklung der Schwaben in höchsten Tönen.

„Die Mannschaft wirkt eingespielt, sie zeigt Zusammenhalt und Spielfreude. Man merkt ihr die Handschrift von Sebastian Hoeneß an“, erklärte der 62-Jährige in seiner Sky-Kolumne. „Der VfB steht zurecht auf Platz drei. Natürlich müssen sich die Schwaben noch gegen Leverkusen und in München beweisen, aber auch in diesen Spielen traue ich ihnen etwas zu.“

Wird VfB-Duo für Nagelsmann interessant?

Auch in Hinblick auf die Heim-EM im kommenden Jahr könnte ein VfB-Duo in den Fokus von Bundestrainer Julian Nagelsmann geraten, so Matthäus: „Führich wurde schon zweimal zur Nationalmannschaft eingeladen, und auch Undav gilt es, im Blickfeld zu haben. Wenn sie weiterhin so performen und Stuttgart sich oben festbeißt, muss man sich Gedanken über sie machen. Beide haben ihre Fähigkeiten, man sollte sie im Blickfeld für den erweiterten EM-Kader haben.“