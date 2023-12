U17-WM-Finale: Nächster Titel für Wück-Jungs? Deutschland - Frankreich im Liveticker

Spielstand: 0:0

+++2. Minute: Erste Ecke für Deutschland+++

Deutschland erarbeitet sich eine erste Ecke, die von da Silva Moreira in die Mitte gebracht wird. Die Franzosen können per Kopf klären, jedoch erhält ein Deutscher die Chance aus dem Rückraum abzuziehen. Der Ball geht über das Tor.

+++Anpfiff+++

Auf geht´s! Espen Eskas hat das Finale eröffnet. Das DFB-Team agiert in den weißen Trikots. Frankreich ist in Dunkelblau gekleidet.

+++In wenigen Momenten geht´s los+++

Die deutsche und französische Hymne wurde soeben gespielt. Die Glockentöne in der Arena erklingen und auch die Fans auf der Tribüne werden langsam warm. In wenigen Momenten wird der norwegische Schiedsrichter Espen Eskas das Finale eröffnen.

+++Es wird ernst+++

+++Die Aufstellung ist ist da+++

+++ Deutschland unverändert +++

DFB-U17-Coach Christian Wück geht mit der siegreichen Startaufstellung aus dem Argentinien-Spiel (4:2 n.E.) in die Partie. Der umjubelte Haching-Keeper Konstantin Heide bleibt im Tor, nachdem dieser im Halbfinale für den erkrankten Max Schmitt in die Startelf rückte.

+++Paris Brunner im Fokus+++

+++Der Weg ins Finale+++

Das deutsche U17-Team hat auf dem Weg ins EM-Finale nach den souveränen Siegen in der Gruppenphase gegen Mexiko (3:1), Venezuela (3:0) und Neuseeland (3:1) drei äußerst knappe Erfolge in der K.o.-Runde einfahren können. Zunächst schickten die Deutschen die USA durch den Siegtreffer von Bilal Yalcinkaya in der 87 Minute mit 3:2 nach Hause. Gegen Spanien reichte ein Elfmeter-Tor von Paris Brunner, ehe das DFB-Juniorenteam gegen Argentinien ins Elfmeterschießen musste, nachdem Augustin Ruberto in der siebten Minute der Nachspielzeit das 3:3 erzielen konnte.