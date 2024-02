"Die überrennen uns": Hamann-Befürchtung wegen Kroos-Comeback

Die Rückkehr von Toni Kroos in die deutsche Nationalmannschaft hat eine Debatte über die Altersstruktur und die Spielweise des Teams entfacht. Dietmar Hamann äußerte seine Bedenken und bezeichnete den Fußball als „Sport für junge Männer“.

Hamann warnte vor überhasteten Festlegungen, die die Flexibilität des Teams einschränken und die Dynamik im Spiel beeinflussen könnten. „Du nimmst dir Optionen. Du machst so viele Fässer auf - ohne Not“, betonte Hamann.

Kroos‘ Tempo als Risikofaktor

Legendäre Hoeneß-Kritik an Kroos: Das sagt Effenberg

„Wenn du im modernen Fußball kein Tempo in der Mannschaft hast, dann bist du nichts“, sagte Hamann und hob die Bedeutung von Geschwindigkeit und Dynamik im heutigen Spiel hervor.

Generell sieht der Sky-Experte eine Mittelfeld-Kombination aus Kroos (34 Jahre) und Ilkay Gündogan (33) kritisch: „Für mich können beide nicht in derselben Mannschaft spielen.“ Auch Pascal Groß (32) kann den Champions-League-Sieger von 2005 nicht überzeugen. „Groß, Gündogan und Kroos sind miteinander 100 Jahre alt. Sie sind alle weit über dreißig für Fußballerverhältnisse. Was meinst du, was die anderen Nationen mit uns machen?“, fragte Hamann kritisch.