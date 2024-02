Diese Kroos-Qualitäten hat sonst keiner im DFB-Team

Toni Kroos ist ein vielgefragter Mann in diesen Tagen: Real Madrid würde den 34-Jährigen gerne über die Saison hinaus behalten, nebenher bastelt er an einem alternativen Fußballformat und zudem ist Kroos bald zurück im DFB-Trikot .

Der 106-malige Nationalspieler mag nicht mehr der Jüngste sein, aber mit seinen Qualitäten am Ball sollte er dem Team von Julian Nagelsmann guttun. Denn seit der Amtsübernahme von Nagelsmann hat sich nach einem kurzen Hoch infolge des Auftaktspiels gegen die Vereinigten Staaten schnell wieder Ernüchterung breitgemacht. Dabei zeigte Deutschland trotz einiger hochkarätiger Passspieler nicht genügend Ballsicherheit gegen die Türkei oder auch Mexiko.

Wo Kroos der Nationalmannschaft weiterhilft

Kroos könnte in dieser Hinsicht ein wichtiger Faktor im Spielaufbau werden. Fast ein Jahrzehnt hat er in Diensten von Real Madrid die Spielgestaltung vornehmlich aus dem linken Halbraum vorgenommen. Dort, in der Nähe der Abwehr, fühlt sich Kroos besonders wohl.