60 Mio. in den Sand gesetzt? Müller zitiert Havertz-Song

In der Mixed-Zone frotzelte der Bayern-Star über Oranje-Star Virgil van Dijk, als der gerade an Müller vorbeiging und diesem auf die Schulter klopfte: „Heute ist er im Mittelfeld umgefallen gegen mich, habt Ihr gesehen?“, frate Müller die Journalisten lachend. „Dann kriegt er da so einen Freistoß. geschenkt...“

Auch auf Instagram trieb Müller seinen Schabernack weiter. Nach einem kleinen Fazit zu den beiden DFB-Siegen (“[...] Trotzdem konnte man an den kleinen Dingen erkennen, dass wir vermutlich einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben in den letzten 10 Tagen“), wandte er sich in einem seiner zahlreichen Hashtags an Kai Havertz.