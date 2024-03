Bizarrer TV-Moment wegen ter Stegen: "Warum lachst du?"

In seiner Analyse des 2:0-Sieges führte Experte Per Mertesacker im ZDF aus, es sei defensiv zwar „auch ein bisschen Glück dabei“ gewesen, „aber es war herausragend von Marc-André im Tor. Er hat heute wirklich bewiesen, dass er ein super Rückhalt ist, egal was passiert, und wir uns natürlich auf ihn verlassen können.“