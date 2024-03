DFB: Nagelsmann der große Gewinner! Dieser Mut hat Flick gefehlt | Kommentar

Fakt ist: Seine Entscheidung, auf einen „Kader des Momentums“ zu setzen, der mit Spielern gespickt ist, die sich aktuell in bester Verfassung befinden, war goldrichtig. Der Bundestrainer hat aus seinen Fehlern im November gelernt, der Mannschaft einen Defensivplan vermittelt und sie so zum Erfolg geführt.

Nagelsmann spürt, was die Neulinge brauchen

Es war mutig von Nagelsmann, diesen Weg einzuschlagen. Es ist genau dieser Mut, den Hansi Flick in seiner Zeit als DFB-Trainer vermissen ließ.

Gleichzeitig hat der Bundestrainer erkannt, wo die Neulinge Unterstützung brauchen und woran das deutsche Spiel zuletzt krankte. Mit der Rückholaktion von Toni Kroos hat er so manchen Mangel in der Mannschaft behoben und für spielerische Verbesserung gesorgt. Gut so!