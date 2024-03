DFB: Oliver Bierhoff enthüllt Details zu unerlaubtem Damen-Besuch von Max Kruse

Max Kruse hat 2013 während einer Länderspielreise mit dem DFB-Team in London abseits des Platzes für Schlagzeilen gesorgt. Der Ex-Profi bekam unerlaubten Damen-Besuch, der jedoch den Offiziellen Oliver Bierhof (damaliger Sportchef) und Hansi Flick (damaliger Co-Trainer) aufgefallen war. Nun hat sich Bierhoff zu diesem Vorfall geäußert.

So berichtete er bei WeltTV : „Ich muss sagen, er hätte sehr schnell sein müssen, wenn da schon was passiert ist. Er war da auch ein bisschen amateurhaft unterwegs. Denn die Dame war mit mir im Aufzug. Vom Erdgeschoss.“

Der 55-Jährige ergänzte, dass er zu jenem Zeitpunkt gerade vom Trainermeeting kam und mit dem Fahrstuhl auf die Hoteletage des DFB gefahren ist. „Wir haben in den Hotels meistens eine gesamte Etage blockiert. Damit man dann auch weiß, dass keine anderen Gäste da sind“, verriet Bierhoff.

Er fügte hinzu: „Nach einem Anruf stieg sie dann eben auf unserer Etage aus. Und da war mir schon recht klar, dass da irgendwas läuft.“ Bierhoff erzählte, dass der damalige Co-Trainer Hansi Flick dabei gewesen sei und die beiden geschaut hätten, wohin die Dame gehe. „Sie ist dann eben in das Zimmer von Max gegangen. Wir haben dann geklopft, bevor es überhaupt zur Tat kommen konnte. Da hat er dann noch ein bisschen Geld gespart.“

Bierhoff berichtet über Kruses Damen-Besuch

Bierhoff erklärte, dass sie Kruse in der Folge gesagt hätten, dass dies keine gute Idee sei und sein Besuch bitte wieder gehen solle. Am folgenden Tag wurde die Aktion dann besprochen. In seinem Podcast Flatterball sprach zuletzt auch Kruse über diesen Abend und schilderte seine Sichtweise.