EM-Entscheidung bei Leroy Sané! Nagelsmann mit Klartext zum Bayern-Star!

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Leroy Sané eine EM-Garantie ausgestellt! Der aktuell gesperrte Superstar des FC Bayern hat sein Ticket sicher, wenn er sich im Sommer in der richtigen Verfassung befindet. Um den 28-Jährigen hatte es zuletzt Diskussionen gegeben.

„Wenn er gesund ist“, sagte Nagelsmann am Rande des 2:1-Siegs im Testspiel gegen die Niederlande, „werden wir nicht auf ihn verzichten. Weil er einfach ein super Spieler ist. Wir haben uns bald zum Essen in München verabredet.“

Auf der Pressekonferenz nach der Partie bekräftigte der Bundestrainer seinen Sané-Standpunkt dann mit weiteren eindeutigen Worten: „Er ist außergewöhnlich gut. Er weiß, was es bedeutet, eine Heim-EM zu spielen. Er muss sich eingliedern, in diese funktionierende Gruppe. Ich bin überzeugt, dass Leroy seine Qualitäten zu hundert Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt. Und auf die werden wir auf keinen Fall verzichten, wenn er gesund ist“.