Nationalmannschaft: Für Sané wird es richtig eng

Es war dieser eine Moment in Lyon, der die Fans der deutschen Nationalmannschaft träumen ließ. 49. Spielminute: Mit einem sehenswerten Pass fand Florian Wirtz Jamal Musiala. Der umkurvte den französischen Keeper und fand in der Mitte Kai Havertz - 2:0 für Deutschland.

Wenn es überhaupt noch einen Beweis benötigt hätte, um festzustellen, wie stark das Duo Musiala/Wirtz gemeinsam ist, dann war es dieser Treffer. Doch auch grundsätzlich war es eine herausragende Partie der beiden.

Musiala lobt Zusammenspiel mit Wirtz

„Die Connection zwischen uns wird mit jedem Spiel noch besser“, sagte der Bayern-Star nach dem Spiel über Wirtz und sich selbst.

Währenddessen überschlug sich die internationale Presse angesichts der Tatsache, dass Deutschland jetzt über zwei junge Offensivstars verfügt. In Spanien rückte Sport die DFB-Elf wieder in den Kreis der Titelaspiranten für die EM. Auch in niederländischen Medien konnte man Ähnliches lesen.

Doch bei all der Euphorie um Wirtz und Musiala bleibt ein hoffnungsvoller Star auf der Strecke: Leroy Sané. Der wegen der Tätlichkeit im Spiel in Österreich insgesamt für drei Länderspiele gesperrte Flügelspieler hat in der aktuellen Konstellation in Deutschlands Offensive keinen Platz mehr.

Für Sané fehlt aktuell der Platz

„Er hat jetzt auch eine Last mit diesen drei Spielen, das ist schon viel“, weiß auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Trotzdem hat er natürlich eine Qualität, auf die wir generell nicht verzichten wollen und verzichten können.“

Doch Nagelsmann befindet sich in einer Zwickmühle, schließlich wird er wohl kaum auf seine beiden Youngster verzichten und in der Mitte gilt Ilkay Gündogan - auch wegen seines Amts als Kapitän - als gesetzt. Der Weg für Sané ist also vorerst versperrt.

Nagelsmann scheint die Brisanz der Personalie erkannt zu haben und lud Sané öffentlichkeitswirksam als Besucher zur Nationalmannschaft ein. Der 28-Jährige soll bei der anstehenden Partie am Dienstag gegen die Niederlande (20.45 Uhr im LIVETICKER) auf der Tribüne Platz nehmen.

„Wenn man die aktuelle Gruppe sieht, hat man das Gefühl, dass es sehr gut funktioniert auf zwischenmenschlicher Ebene“, sagte Nagelsmann auf der PK vor dem Spiel - und betonte zugleich Sanés Wert: „Ich weiß auch, dass Leroy ein unglaublich guter Typ ist, ich habe einen sehr, sehr guten Draht zu ihm, ich komme super mit ihm aus.“

Nagelsmann: „Das gleiche verlangen wir bei Leroy auch“

Aber Nagelsmann betonte: „Am Ende geht es für ihn auch einfach darum, sich einzugliedern.“

Der Bundestrainer verwies auf die Rollengespräche, die er jetzt mit jedem Spieler geführt hat. „Wenn der eine oder andere sagt, ich sehe mich in einer anderen Rolle, das kann ich nicht - dann ist das auch okay für mich. Dafür führen wir die Gespräche.“ Auf der anderen Seite habe er bei Zustimmung zu dieser Rolle ein Commitment, „auf das ich mich beziehen kann in allen Situationen, wenn ein Spieler vielleicht mal gefrustet oder sauer wäre“, ergänzte Nagelsmann: „Das Gleiche verlangen wir bei Leroy auch.“

Die Botschaft des Bundestrainers ist klar: Trotz Sanés Sperre bleibt der Bayern-Star eine wichtige Stütze des Teams. Ein Einsatz in der Startelf ist bei dessen Rückkehr im Bereich des Möglichen.

Fakt ist aber auch: Sané kann nur das letzte Testspiel vor der EM gegen Griechenland mitmachen. Kaum möglich, sich in nur dieser einen Partie wirklich empfehlen zu können - besonders angesichts der starken Leistungen von Musiala und Wirtz.

Kroos schwebt radikale Lösung vor

Eine radikale Lösung dieses Dilemmas schwebt daher Felix Kroos vor. Der Bruder von Toni Kroos schlug bei Bild vor, Sané gleich komplett zu streichen.

„Entweder Startelf oder nicht im Kader. Ich glaube nicht, dass man den auf der Bank gebrauchen kann“, sagte Kroos.

Musiala scheint voll auf Wirtz zu setzen

Musiala setzt mittlerweile auch öffentlich auf Wirtz als Mittelfeldpartner. Er lobte ausführlich die Qualität seines Kollegen und kündigte an, das gemeinsame Zusammenspiel noch mehr zu verbessern.

Eine von den Fans heiß diskutierte Lösung könnte Sané und seine EM-Ambitionen noch retten: Er könnte mit Wirtz und Musiala gemeinsam für das DFB-Team wirbeln.

Sané, Wirtz und Musiala? „Im Bereich des Möglichen“

„Natürlich kann es sein. Warum nicht?“, meinte Nagelsmann auf SPORT1-Nachfrage. „Es ist mit allen Spielern so besprochen, die diese Idee betreffen würde, da hat keiner gesagt, es funktioniert nicht.“

Es hänge immer vom Gegner ab, welche Spielertypen am besten passen. „Jeder der vier Kandidaten für die Startpositionen auf diesen drei Positionen verkörpert ein bisschen was anderes“, erklärte Nagelsmann. „Es ist auch im Bereich des Möglichen, dass das auch mal eine Idee sein kann.“

Aus seinen Worten lässt sich aber heraushören, dass eine Startelf mit Sané, Wirtz und Musiala nicht seine 1A-Lösung für die Stammformation darstellt. Schließlich würde diese Option das Startelf-Aus für Gündogan bedeuten. Der Bundestrainer machte bereits mehrmals klar, dass er auf seinen Kapitän setzt und ihn als wichtigen Pfeiler in der Nationalmannschaft sieht.